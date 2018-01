Salvini: «Via l'obbligo dei vaccini e la tassa sulle sigarette elettroniche», la risposta della Lorenzin

#Salvini: cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sí, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche. #nonstopnews — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 10, 2018

Con abolizione obbligo #vaccini, #Salvini mette a rischio salute dei nostri figli. #vaccinocontroincompetenti — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) January 10, 2018

#Salvini: Berlusconi è una potenza, noi non abbiamo tv, non abbiamo soldi, io parto dalla vita reale, ho ambizione che gli italiani scelgano nel centrodestra il futuro e il cambiamento. #nonstopnews — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 10, 2018

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 11:59

Le proposte. «Cancelleremo norme Lorenzin.sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle». Lo scrive su twitter il leader della Lega«Lasuimostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell'estremismo dell'incompetenza. La posizione die di altri massimi esponenti della Lega, che oggi dichiarano come primo provvedimento di voler abolire l'obbligatorietà vaccinale, è uguale a quella del Movimento 5 Stelle. La Lega gioca, per qualche voto in più, sulla salute degli italiani, sulla salute dei nostri figli, rischiando di continuare a perorare una causache mette seriamente a rischio le campagne di informazione scientifiche e sanitarie. L'Italia va vaccinata dagli incompetenti».Così il ministro della Salute, leader di Civica popolare, replica in una nota a un tweet di. La responsabile della Sanità italiana risponde all'annuncio del segretario leghista anche via: «Con abolizione obbligo #vaccini, #Salvini mette a rischio salute dei nostri figli. #vaccinocontroincompetenti».