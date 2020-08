Salvini a Perugia: «Sede Lega a Fontivegge punto di ascolto per tutti»

PERUGIA - «La sede della Lega qui a Fontivegge deve essere un punto di ascolto per tutti». Lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini a Perugia per il taglio del nastro. «Lo avevamo promesso in campagna elettorale e noi le promesse le manteniamo», ha detto di fronte ai militanti raccolti sotto il sole d'agosto a mezzogiorno in via Martiri dei Lager per l'occasione. «Vado a salutare Donatella Tesei che come presidente della Regione Umbria ha dimostrato come si può fare la differenza».