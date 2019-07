Lega e fondi russi, Salvini: parlare in Parlamento? Non riferisco su fantasia

«C'è un'inchiesta aperta da mesi, bene, la chiudano - ha aggiunto Salvini - Siamo assolutamente tranquilli, aspettiamo con ansia la chiusura di queste indagini. Quando vado all'estero, oggi vado in Finlandia, non è per affari ma per difendere l'interesse del mio Paese come quando vado a Washington, Mosca, Pechino, Tel Aviv. Se in Finlandia mi facessero una domanda sulla questione Russia non sarei imbarazzato, possono farti la domanda anche sui Fantastici 4 e risponderei con assoluta tranquillità».



«Un governo M5s-Pd se cade questo? Lo chiedano agli italiani. Non sono mai preoccupato da niente. Anzi mi sono alzato molto bene perché le operazioni contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta mi dicono che abbiamo delle forze dell'ordine top a livello mondiale», ha detto poi Salvini.



«Abbiamo visto una presidente della Commissione europea indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi e Berlusconi e dai 5S, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi come la crescita economica, il controllo dei confini, siamo preoccupati. È passata per 9 voti, è come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta? Sono orgoglioso della coerenza e della lealtà dimostrata dagli europarlamentari della Lega», ha aggiunto.



Quanto alle trattative per la poltrona di commissario Ue all'Italia, il vicepremier ha sottolineato: «Il Commissario Ue che potrebbe andare alla Lega rischia di saltare? Siamo al mercato? Mi voti e ti do la poltrona? Non funziona così la democrazia. All'Italia spetta un commissario che dovrà occuparsi di lavoro, economia, commercio, industria, competizione concorrenza. Penso che questo prescinda dallo scambio di voti. Noi abbiamo donne e uomini di valore. Giorgetti? Abbiamo più di una soluzione».

ribadisce il suo fermo "no" a qualunque ipotesi di riferire in Parlamento della vicenda sui fondi dellae i viaggi in Russia. «Non riferisco sulla fantasia», ha detto a margine di un'iniziativa a Roma.