Sanità, Graziano (Pd): psicologo di base, avviato iter alla Camera

«Finalmente inizia l'iter in commissione Affari sociali della Camera della mia proposta di legge sull'istituzione dello psicologo di base, tra le altre proposte presentate in Parlamento. Una legge importante soprattutto per le persone più fragili, le famiglie e i giovani in difficoltà». Lo afferma Stefano Graziano, deputato Pd, componente della commissione Difesa e capogruppo Dem in Vigilanza Rai.

Secondo Graziano «lo psicologo di base è una figura professionale fondamentale di supporto alle famiglie, soprattutto dopo periodi così difficili come la pandemia e la post pandemia.

Dobbiamo dotare le strutture sanitarie di figure a supporto delle famiglie. In Campania lo abbiamo già fatto; sono stato primo firmatario come presidente della commissione sanità della Regione nel 2020 e già sono al lavoro nei distretti sanitari con gli psicologi di base ed ora sono molto contento di riproporre questa legge in Parlamento», conclude il parlamentare del Pd.