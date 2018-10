Sgravi per chi assume al Sud, è braccio di ferro tra ministeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Ottobre 2018, 08:59

Braccio di ferro tra il ministero per la Coesione e il Sud sulla decontribuzione ai nuovi assunti nel Mezzogiorno. Il titolare del dicastero, Barbara Lezzi, oltre a chiedere la conferma dello sgravio al 100 per cento per tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato che è in scadenza il prossimo 31 dicembre, vuole rendere strutturale la misura. Ma soprattutto vuole applicarla a tutti i lavoratori fino ai 45 anni. In via XX settembre, invece, avrebbero progetti diversi: su questo versante non vorrebbero andare oltre lo sconto Irap destinato alle aziende che prendono personale dal bacino dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Verrebbe mantenuto soltanto lo sgravio contributivo - ma a livello nazionale - del 50 per cento, che sarà in vigore per il prossimo biennio. Facile ipotizzare che le trattative andranno avanti fino all’ultimo giorno utile per la presentazione della manovra in Consiglio dei ministro. E non è detto che alla fine la Lezzi non la spunti e vinca le resistenze del Tesoro.