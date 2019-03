Un'inchiesta della procura di Termini Imerese per voto di scambio e altri reati è sfociata nell'avviso di conclusione indagini nei confronti di 96 politici tra assessori regionali, deputati e sindaci. Nell' inchiesta, scaturita da un'indagine sui fratelli Salvino e Mario Caputo, figurano tra gli altri l'ex presidente della Regione Totò Cuffaro, l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, il capogruppo all'Ars di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò, il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta, gli ex coordinatori della Lega in Sicilia, Alessandro Pagano e Angelo Attaguile.

Giovedì 14 Marzo 2019, 22:38 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 22:44

