La social hit dei politici italiani: al primo posto svetta Salvini seguito da Grillo e Renzi

La bestia salviniana sarà pure ferita e in procinto di essere dismessa o drasticamente ridimensionata dal paventato nuovo corso in casa Lega, come hanno scritto da più parti nell’ultimo mese, eppure a dispetto di tutti e tutto continua a macinare grandi numeri sulle piattaforme.

La social leadership di Matteo Salvini è tanto granitica al momento da apparire inavvicinabile anche alla stessa Giorgia Meloni, che non sta lesinando sforzi nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati