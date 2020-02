Sondaggi politici elettorali: scende la Lega, boom di Fratelli d'Italia

Dopo le elezioni regionali dell'Emilia Romagna, tornano al centro dell'attenzione mediatica i sondaggi politici elettorali. Secondo l'istituto di ricerca Demos in un sondaggio pubblicato su Repubblica, infatti all'interno di un quadro politico piuttosto stabile, ci sono dei cambiamenti importanti nell'analisi del conseso dei partiti. In sintesi, scende ancora La Lega, salgono il Pd e Fratelli d'Italia, stibili gli altri partiti. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio politico appena uscito.

La Lega si conferma il primo partito con oltre il 29% dei consensi, comunque 5 punti di meno rispetto alle elezioni Europee. Il Pd risale sopra il 20% e M5s si ferma poco sopra al 14%, avvicinato e quasi raggiunto da FdI di Giorgia Meloni , che ha superato il 13%: il doppio, rispetto alle Europee dello scorso luglio. Nel frattempo Forza Italia scende ancora, poco oltre il 6%. Nell'insieme Lega, FdI e FI hanno guadagnato 13 punti rispetto alle Politiche del 2018 e 'contanò quasi la metà degli elettori italiani. Ancora, Iv è al 3.9; Leu 3,6; +Europa al 2,6. Per quel che riguarda il gradimento dei leader, guida Giuseppe Conte (52%), poi Giorgia Meloni (46%) e Matteo Salvini (44%). Scorrendo la graduatoria, Nicola Zingaretti ha il 37%, Matteo Renz i il 24%. Ultimo aggiornamento: 11:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA