Spagna, Feijòo a Tajani: con i moderati Ue più forte e stabile

«Grazie mille Antonio. Come dici tu, più di 8 milioni di spagnoli ci hanno dato il loro sostegno e abbiamo la maggioranza assoluta al Senato. Il nostro paese ha bisogno di un nuovo periodo di moderazione e comprensione, che si tradurrà in un'Ue più forte e più stabile». Così il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, in risposta alle congratulazioni del vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani all'indomani del voto in Spagna.

Spagna, per Sanchez è festa al Psoe sulle note di

«Congratulazioni a Feijoo e agli amici del Partito popolare che con oltre 8 milioni di voti tornano ad essere il primo partito in Spagna.