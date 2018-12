Tifoso morto, Renzi attacca Salvini: «Si ricordi i suoi cori contro i napoletani»

«Per risolvere il problema della violenza fisica e di quella verbale (nel calcio, ndr) è sceso in campo il ministro dell'Interno, Salvini che ha promesso di convocare i tifosi a un tavolo al Viminale. Sono un uomo delle istituzioni e dunque penso che il ministro dell'interno abbia il dovere di prendere un'iniziativa su questi temi ma se vuole essere utile il ministro Salvini deve recuperare credibilità. I cori razzisti fanno schifo sempre e Salvini dovrebbe ricordarlo visto che qualche anno fa quei cori li intonava lui, contro i napoletani». Così su Fb Matteo Renzi, senatore Pd. «Chi ha condanne per droga e per violenza va isolato, non abbracciato come ha fatto invece Salvini qualche settimana fa Salvini è il responsabile della nostra sicurezza, della sicurezza di tutti - aggiunge l'ex premier -. Abbracciare pregiudicati, cantare cori razzisti non è degno di un ministro dell'interno. E non basta mettersi ogni giorno una maglietta delle forze dell'ordine per ispirare sicurezza. Abbiamo capito che Salvini è un influencer professionista sui social, ma qualcuno dovrebbe ricordare a Salvini che è anche il Ministro dell'Interno».

Venerdì 28 Dicembre 2018, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA