Toninelli sorridente con il plastico del Morandi, è polemica sui social: «Irrispettoso»

Venerdì 14 Settembre 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 19:50

Social in subbuglio per una foto che ritrae il ministro dei Trasportisorridente accanto a un plastico del. Il titolare delle Infrastrutture, ospite a "Porta a Porta", ha posato al fianco di Bruno Vespa per uno scatto che ha suscitato l'ira dei telespettatori - e non solo - su tutti i social network.Su Twitter gli utenti utilizzano aggettivi come «vergognoso», «irrispettoso» o «schifoso» per definire il sorriso di Toninelli davanti al plastico del ponte, il cui crollo un mese fa ha causato 43 vittime a Genova. C'è invece chi preferisce ironizzare, paragonando il ministro a un bambino che gioca con le costruzioni.