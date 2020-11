Lockdown, 3 Regioni chiedono stop a spostamenti over 70. Toti: «Anziani non indispensabili a sforzo produttivo». Ed è bufera: «Sono stato frainteso»

«Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate».

Il tweet di Giovanni Toti, presidente della Liguria, scatena un putiferio di polemiche social. «Cancellalo subito», le risposte più tenere. «Agghiacciante presidente». «Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese". NON CI SONO PAROLE PER CIO CHE HA SCRITTO, INDIPENDENTEMENTE DALL ETA, E DALLO SFORZO PRODUTTIVO SONO PERSONE», addirittura scritto tutto alto.

«Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown», ha poi detto Toti. «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più. Lo staff», il tweet arrivato pochi minuti dopo le polemiche.

Lockdown, festa (proibita) in casa a Milano: venti denunciati per violazione delle norme anti-Covid

Covid in Campania: «Sono io la mamma del latte al plutonio. Niente sarcasmo, De Luca riapra le scuole»

Ultimo aggiornamento: 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA