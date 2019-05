Vaccini no all'obbligo, sì alla raccomandazioni". Con striscioni e cori al motto di "traditori" gli attivisti no-vax si stanno dando appuntamento davanti alla Camera. Rivendicano la libertà di scelta sulle vaccinazioni, il libero accesso ai bimbi non vaccinati. Ma soprattutto attaccano il M5S (e la Lega) per non aver mantenuto le promesse della campagna elettorale

Mercoledì 8 Maggio 2019, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 13:28

