La Russa: «Il vaffa di Berlusconi era per la Meloni e non per me. Il busto del duce? L'ho dato a mia sorella»

«Quel vaffa di Berlusconi il giorno della mia elezione non era per me, era per Giorgia (Meloni, ndr) che aveva posto dei paletti sui ministri, Ronzulli in particolare, ma più che per Giorgia era per FdI. È la prima volta che lo dico». Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Francesca Fagnani, per il programma "Belve", in onda domani sera su Rai 2, in prima serata.

Berlusconi e le parole su Zelensky, Ppe cancella il summit di Napoli

La Russa e il vaffa di Berlusconi

E sempre sul leader di Forza Italia, il presidente del Senato aggiunge: «Qualche volta temo che sia consigliato, con l'età uno cambia». «Silvio, cambiando, credo che stia cominciando a capire che Giorgia sia una leader di Stato - sostiene La Russa - Non è un complimento, ma lo dico a ragion veduta».

Il busto del Duce

«Mi rimprovero di aver mostrato il busto del Duce in tv: lo vuole mia sorella, mi ha detto, nostro padre l'ha dato a noi. Scoop, gliel'ho dato, non ce l'ho più», racconta poi La Russa.