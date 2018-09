In vendita i beni confiscati alle mafie, Cantone: «Bene, ma si proceda con rigore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Definisce il tema della gestione dei beni confiscati alle mafie come «un argomento cruciale per la credibilità dello Stato». E apre al progetto di mettere in vendita (ma con procedure blindate dallo Stato) quelle ricchezze strappate in via definitiva a boss e gregari. Non si tira indietro Raffaele Cantone, presidente Anac, per anni impegnato da pm antimafia in quei complessi (e spesso tortuosi) procedimenti finalizzati a confiscare piccoli e grandi imperi mafiosi. In vista della ufficializzazione del pacchetto sicurezza di marca salviniana (da domani allo studio del Consiglio dei ministri), il presidente dell'Autorità anticorruzione ragiona con il Mattino su una questione decisiva per il futuro della lotta alle mafia.«È una soluzione che in linea di massima mi trova favorevole. Vede, in questi anni, tanti beni strappati alle cosche a prezzo di sacrifici enormi - sia delle forze di pg, sia ella magistratura - sono andati deperiti. Sono rimasti inutilizzati, finendo col diventare una sorta di boomerang anche sotto il profilo psicologico o culturale».