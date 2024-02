Vittorio Sgarbi: «Mi dimetto da sottosegretario alla Cultura con effetto immediato»

Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario alla Cultura. Lo ha comunicato lui stesso a margine dell'evento "La Ripartenza" a Milano: «Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni».

A pesare su Sgarbi la reazione alle inchieste dei giornalisti di Report e del Fatto Quotidiano. «Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque», ha detto a margine dell'evento. A chi gli chiedeva quale fosse, in seguito alla sue reazioni, l'immagine di lui che arriva all'estero, il sottosegretario risponde: «Dobbiamo chiederlo all'estero. Il sottosegretario non ha rilasciato nessuna intervista quindi quelle erano immagini rubate. E uno nel suo privato può dire quello che vuole». Quanto agli auguri di morte rivolti ai giornalisti afferma: «Non rifarei l'intervista anche perché non l'ho fatta. E comunque il giornalista non morirà per questo».

Gli insulti al giornalista di Report

«Lei non sa un c..., è ignorante», «ha una faccia di m...

Se lei muore in un incidente stradale io sono contento. Spero che faccia un incidente». E infine la minaccia, di tirarsi giù la zip dei pantaloni. Il fuori onda è stato mandato in onda da Report: il giornalista stava indagando sulla compravendita di un Valentin de Boulogne da parte del critico d’arte. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione l’opera apparteneva a una famiglia ricca, in decadenza ed è stata venduta a più di 10 mila euro in contanti. Il quadro, che varrebbe milioni, sarebbe finito nelle mani dell’autista di Sgarbi e poi direttamente a lui. Ricostruzione che però Sgarbi ha negato.