Whirlpool Napoli, gli operai a Roma da Conte: «Insostenibile una crisi di governo oggi»

Una crisi di governo in questo momento sarebbe «incomprensibile». È quanto ha sottolineato, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando il gruppo di lavoratori della Whirlpool giunti a Palazzo Chigi per consegnare il calendario «Sulla nostra pelle».

Nel corso dell'incontro la delegazione ha sottolineato al capo del governo come una crisi, in questo momento, sia insostenibile per il Paese: «Abbiamo detto al presidente del Consiglio che in questo momento per la nazione è importante non avviare nessuna crisi di governo. Significherebbe lasciare appesi centinaia e centinaia di famiglie in vertenze come la nostra. Una nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo».

«Il presidente ha molto apprezzato l'iniziativa del calendario e ci siamo confrontati sulla vertenza. Volevamo sottolineare la forza e la dignità di 350 famiglie di Napoli. Siamo venuti qui con la speranza di riportare sotto i riflettori, nonostante la pandemia, la nostra vertenza», spiega la delegazione - composta da tre dipendenti - dello stabilimento partenopeo.

Il gruppo, accompagnato dagli esponenti di Leu Pier Luigi Bersani e Arturo Scotto, sarà più tardi ricevuto dal ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola e dal titolare per il Sud Peppe Provenzano.

