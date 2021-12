Zona gialla Lombardia, Lazio e Sicilia da lunedì. Verso la zona arancione Piemonte, Marche, Veneto, Friuli e Calabria

Da lunedì entrano in zona gialla la Lombardia, il Lazio, Piemonte e la Sicilia. Queste 4 regioni hanno superato i parametri della zona bianca perché registrano un aumento di ricoveri e di pazienti Covid che entrano in terapia intensiva: rispettivamente oltre il 15% e oltre il 10%. È in arrivo l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. C'è un caso, quello del Piemonte che è sintomatico della velocità della variante Omicron. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati