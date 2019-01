Brusaferro nominato commissario dell’Istituto Superiore di Sanità

Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva e Direttore del Dipartimento Area Medica dell'Università degli Studi di Udine, Brusaferro, nato a Udine l'8 aprile 1960, è anche direttore SOC accreditamento, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.



La nomina segue le dimissioni di Ricciardi che ha lasciato l'incarico dal primo gennaio scorso. Il commissario assicurerà l'operatività in vista della nomina del presidente che sarà effettuata sulla base dei curriculum che arriveranno nelle prossime settimane, come previsto dal regolamento dell'Iss. «Il presidente - afferma il ministro Giulia Grillo - sarà scelto sulla base dei curriculum ricevuti».



«Sono molto felice che il professor Brusaferro abbia accettato l'incarico - spiega Grillo -. Ho grande stima professionale e umana del neocommissario che ringrazio e al quale auguro di fare un ottimo lavoro di 'traghettatorè verso la nomina del presidente che avverrà nei prossimi mesi. Entro un paio di settimane avvieremo la procedura per la scelta di altissimo profilo per ricoprire l'incarico di presidente, che avverrà nel segno della competenza e dell'indipendenza, come già è successo nei mesi scorsi per l'incarico di Dg dell'Agenzia del Farmaco (Aifa)».



L'Istituto Superiore di Sanità, rileva il ministro, «ha bisogno di entrare in una nuova fase storica in cui sia pienamente valorizzato il suo ruolo guida nelle politiche scientifico-sanitarie del Paese, in piena autonomia e indipendenza e con l'autorevolezza indispensabile per rappresentare l'Italia nel mondo». «Ringrazio il ministro della Salute per aver pensato a me per questo difficile incarico - dichiara il neocommissario Brusaferro -. Sono chiamato a traghettare questo Istituto verso una nuova governance che sarà definita nei prossimi mesi e con questo spirito di servizio intendo caratterizzare la mia azione di commissario. Raccolgo le redini di un Istituto che sotto la guida del presidente professor Ricciardi, che ringrazio per quanto fatto, ha visto un rinnovato protagonismo su scala nazionale e internazionale».



E, conclude Brusaferro, «l'Iss è un'istituzione e una risorsa fondamentale, una bussola per la ricerca a livello internazionale, per il nostro Paese e per il Servizio sanitario nazionale. Considero mio dovere mettere a disposizione la mia esperienza e i miei rapporti nazionali e internazionali per dare continuità alle progettualità avviate e proseguire nell'opera di valorizzazione e rafforzamento di tutte le sue componenti, assicurando quella necessaria indipendenza che la scienza impone».

