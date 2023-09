Lotta al cancro: l'approccio multidisciplinare col professore Di Lorenzo

Lotta al cancro: speranza e supporto. Prima di tutto, però, conoscenza. È la vera sfida. Fare rete nella formazione e nell’informazione è un valore imprenscindibile insieme all’approccio multidisciplinare. Proprio quest’ultimo è un elemento portante per l’efficacia delle cure e per l’accesso dei pazienti alle terapie più indicate, nonché quelle più avanzate. Lo scorso 8 settembre se ne è parlato all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, nell’evento scientifico, sotto la guida del responsabile scientifico, il professore Giuseppe Di Lorenzo. Con lui il dottore Carlo Buonerba, Carmine D’Aniello oncologo, Francesca Cappuccio psicologa, Roberta Rubino, biologa nutrizionista. Un convegno patrocinato da O.R.A. ETS. Al centro “Dieta, terapia anti cancro, stile di vita”.

«Riuniti esperti di diverse discipline - ha spiegato il prof Di Lorenzo - per discutere come combinare farmaci anti-neoplastici, alimentazione, nutrizione, e il benessere psicologico nel trattamento dei tumori.

La lotta contro il cancro richiede un approccio multidisciplinare. L’obiettivo è chiaro: aumentare l’aderenza ai trattamenti, migliorare la qualità della vita dei pazienti, e ottimizzare i risultati terapeutici. Uno dei principali temi in discussione è stato il tumore della prostata. Esaminati gli ultimi sviluppi in materia di terapie mirate, farmaci innovativi, e le relazioni tra stile di vita e prevenzione. La dieta mediterranea, con il suo legame al tessuto socio-economico locale, è al centro dell’attenzione, insieme a questioni nutrizionali specifiche. In un mondo in cui il cancro è una sfida sempre presente, ognuno di noi può fare la differenza».