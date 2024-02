Cardiopatie congenite, esperti a confronto a Castellammare

Un neonato ogni 1000 è affetto da una cardiopatia congenita. Scompensi definiti critici che necessitano di una procedura interventistica o correzione chirurgica entro il primo mese di vita. Il 14 febbraio ricorre la Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite.

In questa occasione, l’associazione “Il Cuore tra le Mani” ha organizzato un convegno per essere informati e informare. Mercoledì alle 18.00 presso l’Hotel dei Congressi di Castellammare si terrà l’evento aperto a tutti, per creare consapevolezza ed approfondire le tematiche cruciali legate alla realtà di chi vive queste sfide ogni giorno. Dopo l’esperienza della piccola Mariarosaria, che fu operata al Children's Hospital di Boston per guarire la sua cardiopatia rara e complessa denominata Trasposizione Corretta dei Grossi Vasi (LTGA), i genitori hanno fondato un’associazione che sta facendo rete e sta già aiutando decine di bambini in tutta Italia. Restare informati su come e cosa fare è il primo step per aiutare i piccoli ammalati, per questo con coraggio Giuseppe e Maria Graziuso hanno aperto il loro cuore e vogliono mettere la loro esperienza al servizio di tutti.

Mercoledì 14 febbraio si parlerà della realtà delle Cardiopatie Congenite, dell’impatto delle cardiopatie congenite sulla partecipazione sportiva e dell’importanza della consapevolezza nell’ambiente scolastico. Proprio per questo l’invito è rivolto sopratutto alle comunità scolastiche del territorio, alle associazioni sportive, a chi vive e lavora con i bambini. Ospiti d’eccezione il Garante per l’Infanzia della Regione Campania Giovanni Galano e il presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia.