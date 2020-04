di Giuseppe Tesauro

Nel periodo più acuto e doloroso della pandemia feci una rapidissima riflessione sul primato della tutela della salute e sulle critiche che si muovevano all’operato del Governo e di qualche Presidente di Regione per fronteggiare alla meno peggio, pur con qualche ritardo o improprietà di troppo, il virus che ci minaccia, anche sulla pretesa non conformità alla Costituzione, ai diritti fondamentali del cittadino et...