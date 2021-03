La lotta al coronavirus, se i medici di famiglia dicono sempre no

L'emergenza Covid ha messo a dura prova il sistema dell'assistenza sanitaria territoriale: dalle visite a domicilio da garantire ai pazienti contagiati, ai tamponi da praticare negli studi fino al nodo vaccinazioni, i medici di famiglia sono stati tirati a destra e a manca passando nel giro di pochi mesi da eroi a sabotatori. Forti di una ramificata consistenza numerica (44mila in tutta Italia) ma divisi in varie rappresentanze sindacali, i medici di medicina generale sono stati ieri convocati dal commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

«L'obiettivo del governo è quello di arrivare a praticare 500mila vaccinazioni al giorno - spiega Silvestro Scotti, leader nazionale della categoria, presente all'incontro - Noi siamo disponibili e coscienti della delicatezza del nostro ruolo. Ma dobbiamo chiarirci: le persone bisogna vaccinarle, in qualche caso la questione sembra essersi bloccata solo sul tema della registrazione». A fare da sfondo il caos venutosi a creare in Campania dove la piattaforma regionale è andata in tilt e il software richiede l'inserimento di anamnesi molto dettagliate, motivo per il quale occorrono in media dai 20 ai 30 minuti per la registrazione di un solo paziente. Altro aspetto - per altro non chiarito - riguarda la tipizzazione dei cosiddetti assistiti fragili e il loro stesso coefficiente di fragilità.

«La confusione e il caos sono generati dalla sbagliata comunicazione resa dalla Regione Campania che prima sigla un accordo e poi lo pubblicizza in maniera diversa. Questo è assolutamente imbarazzante, e sta portando i medici a scoppiare», sbotta Luigi Sparano della Fimmg. L'impasse si scioglierà, forse, lunedì in un incontro con l'unità di crisi a Napoli. Eppure, almeno in Campania, non sono bastate quattro riunioni (1,8,9 e 15 marzo) per conferire piena attuazione a un protocollo nazionale siglato il 21 febbraio scorso è già abbondantemente recepito in Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Puglia, Umbria, Emilia Romagna e Veneto dove già da due settimane i medici di famiglia eseguono regolarmente le vaccinazioni anti-Covid ai loro assistiti. Per la Campania l'intesa prevede per i medici una indennità di 6,16 euro per la prima dose e 3,08 euro per la seconda oltre a 2,74 euro per oneri organizzativi in caso di vaccinazione praticata nello studio o in un centro vaccinale; per le prestazioni domiciliari un ulteriore compenso di 6 euro (laddove il Veneto si è dimostrato più generoso stanziando 27 milioni e riconoscendo a ogni medico circa 25 euro). Per i camici bianchi che non intendono vaccinare resta l'obbligo della registrazione dei pazienti fragili ricompensata con 2,74 euro.



Solo qualche mese fa le polemiche sul coinvolgimento della medicina di base nei processi assistenziali dovuti all'emergenza Covid aveva riguardato l'effettuazione dei tamponi. Solo a ottobre Regioni, governo e medicina di base trovarono l'intesa: 12 euro per ogni tampone effettuato all'esterno dello studio, 18 euro se eseguito in studio. Parliamo dei tamponi rapidi transgenici: per questa operazione il governo ha messo sul piatto 30 milioni nel «decreto ristori» fino a dicembre 2020 e in Finanziaria 2021 altri 70 milioni. Ma anche su questo punto la pattuglia dei medici di base è riuscita a spaccarsi: a dire sì all'intesa sono state la Fimmg (che rappresenta circa il 63% della categoria) e la Cisl mentre Cgil, Smi, Snami, Fismu, Sigm e Aim si sono opposte, segno evidente di una eccessiva sindacalizzazione del comparto. Oggi però molte Regioni, schiacciate dall'emergenza vaccini, non stanno più rifornendo i medici di base dei kit per i tamponi. Domanda: dove sono finiti i fondi previsti dalla manovra di bilancio?



Su questo tema addirittura è stata necessaria una decisione del Consiglio di Stato. Il medico di base è tenuto o no a visitare il paziente a casa malato di Covid? Il Tar in primo grado aveva accolto un ricorso dello Smi ritenendo fondata la tesi dei ricorrenti: nel prevedere che le Regioni istituiscono unità speciali per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (le Usca), il medico di medicina generale non deve recarsi a casa del paziente per non essere «distolto» dalle sue mansioni ordinarie. Passa qualche settimana e a dicembre scorso i giudici di Palazzo Spada ribaltano la sentenza stabilendo che «vietare le domiciliari ai pazienti Covid è un grave errore esegetico, suscettibile di depotenziare la risposta del sistema sanitario alla pandemia e di provocare ulteriore e intollerabile disagio ai pazienti».

