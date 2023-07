Invecchiare in Salute: a Napoli il primo ambulatorio di "Geragogia"

Incoraggiare un invecchiamento sano e promuovere la longevità: è nato a Napoli il primo ambulatorio di Geriatria ed Educazione all’invecchiamento (Geragogia) attivato alla Clinica Ruesch.

Cosa offre l’ambulatorio? Si comincia con la visita geriatrica durante la quale uno specialista del ramo raccoglie l’anamnesi familiare e personale dell’individuo, effettua la valutazione multi-dimensionale (VMD) comprese le eventuali differenti prescrizioni di farmaci, include la visita internistica con eventuale prescrizione di ulteriori valutazioni, fornisce consigli per un miglioramento dell’invecchiamento e, quando necessario, dell’alimentazione.

A seguire c’è la visita fisiatrica in cui si valutano postura, deambulazione, eventuali rallentamenti dell’andatura, perdite di forza, fluidità, simmetria o sincronia dei movimenti del corpo.

Il fisiatra effettua un’analisi clinico-strumentale posturale, cinematica e dinamica del movimento individuando eventuali condizioni da correggere, pesando il rischio di caduta ed orientando alla sua prevenzione.

Infine, si richiede di eseguire dei test per la valutazione della memoria utile ad esaminare i vari domini cognitivi assegnando un punteggio che sarà seguito nel tempo. L’esame permette di identificare anche iniziali disturbi della memoria, in fase pre o lievemente sintomatica, trattandoli in modo efficace. Dopo 7-10 giorni, il paziente torna per ricevere la valutazione finale in cui lo specialista avrà raccolto, integrandole, le risultanze delle visite precedenti fornendo al paziente informazioni univoche per la prosecuzione del percorso preventivo e indicazioni per eventuale stimolazione cognitiva da eseguire con gli specialisti.

«Crediamo che il dovere della buona sanità sia duplice: curare, ma ancor prima contribuire a promuovere la cultura della prevenzione e del benessere per vivere meglio e più a lungo» afferma il Direttore generale della Clinica Ruesch, Francesco Merlino - l’ambulatorio di Geriatria e Geragogia si rivolge agli anziani del presente e del futuro. A tutti coloro che vogliono affrontare il processo di invecchiamento con positività, intraprendendo quanto prima dei percorsi per vivere un’età anziana con la migliore salute possibile.”

Una persona nell’invecchiare tende ad avere più di un problema medico e a rivolgersi in modo autonomo a uno o più specialisti (cardiologi, gastro-enterologi, ortopedici etc.).

Spesso le persone anziane assumono troppi farmaci, che di frequente non sono compatibili l’uno con l’altro o possono indurre effetti collaterali importanti e gravi.

Con il passare degli anni si diventa più fragili, per cui ci si ammala più facilmente e si peggiora nelle proprie autonomie. “L’Ambulatorio di Geriatria e Geragogia è unico nel suo genere in Campania e anche fuori dai confini regionali. Offre un servizio integrato in cui gli Specialisti con le diverse competenze dialogano tra di loro per affrontare il processo dell’invecchiamento nella sua multi-fattorialità allo scopo di fornire, tramite un solo interlocutore, il geriatra, indicazioni precise sul migliore percorso da intraprendere” afferma il direttore sanitario, Michele Giordano.

L’ambulatorio della Ruesch è diretto da Alfredo Postiglione, già ordinario di Geriatria presso l’Università di Napoli “Federico II”: «E’ da anni che sento, come geriatra, la necessità di questo servisio ambulatoriale che manca nell’offerta pubblica. L’obiettivo principale del progetto è mantenere la persona anziana autonoma ed attiva nel fisico e nella mente con una visione positiva del fenomeno naturale dell’invecchiamento. L’uso dei farmaci può ridurre le fratture ossee, si possono prevenire molte malattie dovute alla senescenza e conservare la memoria dei migliori anni se inizia a calare. Ci sono tante cose che si possono fare anche a 70, 80 e 90 anni».

In definitiva l’ambulatorio si rivolge a tutte le persone, che, con l’invecchiare desiderano mantenere il più a lungo possibile le proprie autonomie fisiche, mentali e sociali, hanno notato un iniziale declino delle capacità fisiche e cognitive, sono in cura con farmaci prescritti da più di un medico specialista e desiderano, nel rispetto delle differenti competenze, avere una valutazione geriatrica che comprenda ed equilibri in modo globale le varie consulenze in atto.

Secondo una ricerca del network sanitario statunitense NiceRx che ha analizzato i dati di diversi Paesi, l’Italia è quinta al Mondo per aspettativa di vita con una media di 84,01 anni (81.90 per gli uomini e 85,97 per le donne). Si vive più a lungo e a confermarlo sono anche i dati di Eurostat in base ai quali in Italia l’aspettativa di vita alla nascita sia aumentata nell’ultimo anno e anche se la Campania continua a essere la regione più giovane (età media di 43,6 anni), anche qui cresce l’età media che è di 80,9 anni. Dunque, una regione longeva.

Ma vivere più a lungo è un vantaggio soprattutto se si invecchia bene mantenendosi in buona salute il più a lungo possibile. È il concetto alla base della Gerogogia, disciplina che si occupa della prevenzione del decadimento psichico, fisico e sociale nell’età anziana a differenza della Geriatria che invece cura le malattie dell’anziano e le sue conseguenze disabilitanti.