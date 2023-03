Open Day Ferility della Chianciano Salute Pma, al via la terza tappa

Sabato 11 marzo l'equipe medica della clinica Chianciano Salute PMA sarà in Veneto presso il Polimabulatorio InSalute via Veneto 38, a Meledo di Sarego in provincia di Vicenza.

La giornata si aprirà alle 09 con un congresso sulla PMA. In contemporanea fino al pomeriggio, tutte le coppie che si prenoteranno, potranno eseguire con tutta l'equipe medica del Gruppo Chianciano Salute, 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗾𝘂𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶 allo scopo di valutare percorsi terapeutici o per una seconda opinione. In questa occasione i pazienti se lo vorranno, potranno eseguire gratuitamente 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝗼𝘃𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 (𝗔𝗠𝗛) 𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗼 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲.

«L'iniziativa di portare gli operatori della PMA in tutte le regioni italiane, ci sta regalando grandi soddisfazioni» ha dichiarato il dottor Alfonso Maria Irollo Direttore Clinico della Chianciano Salute PMA.

«Siamo alla terza tappa, siamo stati prima in Molise e poi a Roma ed in entrambe le giornate abbiamo effettuato visite ed esami a tantissime coppie, ma sopratutto abbiamo dato tante informazioni, sfatato le tante false conoscenze come quella 'che in Italia non si eseguono le tecniche eterologhe, che i trattamenti sono costosi, che si aspettano tempi lunghissimi ecc ecc».

«Anche nel Veneto si sono prenotati in tanti. Portare la conoscenza della Fecondazione Assistita in giro per l'Italia e dare informazioni e consapevolezza alle coppie è il modo migliore» ha continuato il dottor Irollo «per prevenire e vincere la sterilità. La nostra clinica, all’avanguardia per protocolli terapeutici, siamo infatti i pionieri e gli esperti della applicazione della medicina rigenerativa nella PMA, senza liste dì attesa e convenzionata con il SSN, ha deciso di ricevere le coppie presso le proprie città per far conoscere e capire che, con impegno e stima reciproca, tutti possono diventare genitori» ha, con questo auspicio, concluso Irollo.