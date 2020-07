Ospedale Monaldi, completati i lavori di ristrutturazione del Centro clinico Nemo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranieri Impiantistica ha realizzato i lavori di ristrutturazione degli spazi dell'destinati al, un’eccellenza multidisciplinare per le malattie neuromuscolari in Campania.Un progetto entusiasmante che ha dato forma al quinto centro clinico Nemo d’Italia gestito da Fondazione Serena Onlus. Il Centro occupa un’area di circa 1.100 metri quadrati con 26 posti letto di cui 3 in day hospital.L’avvio dei lavori lo scorso 28 ottobre. In quella data Alberto Fontana, presidente del centro clinico Nemo; Maurizio di Mauro, direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli e il presidente della Regione Vincenzo De Luca auspicarono l’apertura della struttura per la fine della primavera, anche se il termine del lavori era fissato per settembre.Un auspicio che si è avverato, nonostante l’emergenza Covid. In questi mesi i lavori sono andati avanti. Ranieri Impiantistica ha rafforzato i turni in cantiere garantendo, per tutti, il rispetto delle norme anti-Covid e ciascuno ha lavorato in sicurezza.