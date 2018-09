Parodontologia e implantologia, 150 specialisti a confronto a Napoli

Martedì 18 Settembre 2018, 19:15

Napoli capitale del Mediterraneo. Napoli luogo in cui 150 specialisti di tutti i paesi che affacciano sul “mare nostrum”, si riuniscono per dare vita a un congresso scientifico di portata storica, con risvolti politici, sociali e culturali di estrema rilevanza.Il Congresso, in programma dal prossimo 20 al 22 settembre presso la sede di Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II di Napoli, è sul tema “Mini invasività vs Approccio tradizionale in Parodontologia ed Implantologia”, ed è organizzato dalla Società mediterranea Sename (South Europe north africa and middle east implantology and modern dentistry association).La cerimonia di apertura è in programma giovedì 20 settembre, alle 9. Apriranno i lavori, Gaetano Manfredi, Rettore della Università Federico II; Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; Khaled Abd El Ghafar, ministro dell’Università dell’Egitto. Seguiranno gli interventi di autorità di diverse nazioni del Mediterraneo e di alcuni dei luminari che partecipano al congresso.Al di là della rilevanza internazionale dell’evento, è giusto sottolineare come Napoli, attraverso questo Congresso, si pone come città della pace e del dialogo: luminari palestinesi e israeliani infatti saranno fianco a fianco per scambiarsi informazioni e esperienze.Nel corso dell’evento, il premio “l'ORigano” sarà consegnato al professore Gilberto Sammartino, promotore ed organizzatore del Congresso, e all’artista Peppino di Capri, dalla giornalista e divulgatrice scientifica Olga Fernandes. Di Capri, con la sua voce e la sua musica, è un simbolo dell’arte e della cultura mediterranea. «Sono orgogliosa – dichiara la Fernandes – di consegnare i premi l’ORigano a due personalità così importanti, in un contesto prestigioso. Napoli è da sempre una capitale di accoglienza e solidarietà».«Il Congresso – spiega Sammartino - è un avvenimento epocale, non tanto per l’incredibile qualità e quantità dei Relatori nazionali ed internazionali, ma soprattutto perché è una Consensus, il che significa che sull’argomento proposto in Parodontologia ed Implantologia della mini-invasività sono stati composti dei gruppi di lavoro con importanti personaggi del panorama mondiale della letteratura internazionale che poi discuteranno i risultati e proporranno ai partecipanti di discutere e votare un documento finale, che sarà poi pubblicato su importanti riviste internazionali».