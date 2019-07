La scelta di Simona, dal Queen's Hospital a Pozzuoli: «Porterò qui la lezione di Londra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:00

Una neurochirurga napoletana lascia il Queen's Hospital di Londra e sceglie il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sono passati diciotto anni da quando Simona Buonamassa, classe 1972, napoletana del Vomero, dopo la laurea e la specializzazione col massimo dei voti in neurochirurgia alla Federico II di Napoli partì per Londra per iniziare a lavorare presso il Queen's Hospital come specialista associata. Da allora la giovane professionista ha fatto carriera e collezionato esperienze importanti negli ospedali della capitale britannica e non solo lavorando dal National Hospital for Neurology and Neurosurgery all'Oldchurch Hospital, al Charing Cross Hospital. Ventinove pubblicazioni, diciannove interventi a congressi internazionali e diciotto anni dopo aver preso l'aereo per Londra segna il ritorno in Campania. Nel 2018 Buonamassa ha partecipato al concorso come Neurochirurgo presso il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Specializzata nel trattamento dei tumori cerebrali e negli interventi a paziente sveglio e nelle procedure di mappaggio corticale intraoperatorio può essere considerata un cervello in fuga. Ora ha deciso di tornare. Arriverà a Napoli con un volo da Londra martedì prossimo e da giovedì primo agosto prenderà servizio come dirigente di I° livello presso l'unità di Neurochirurgia diretta da Raffaele De Falco.«Non ho mai dimenticato l'Italia e la mia città. Lavorare a Londra mi ha dato grandi soddisfazioni. Ho iniziato durante il dottorato. Volevo lavorare e a quel tempo, sia in Campania sia in altri centri italiani, per uno specializzando la strada era in salita e si facevano pochi concorsi. Qui a Londra ho ottenuto la possibilità di entrare subito nel vivo dell'attività di un grande team. Sono grata per quanto mi è stato concesso fare ma sono felice di tornare. Sto raccogliendo le mie cose ed emozionata come se fossi al primo giorno di scuola».