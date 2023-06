Zanzare triplicate, l'infettivologo Bassetti: «In Italia aumenta il rischio di malattie infettive come la malaria»

«In questa estate si sta osservando un incremento della proliferazione di zanzare che potrebbero trasmettere malattie infettive anche gravi, come la malaria», l'allarme lanciato da Matteo Bassetti, primario Malattie infettive Policlinico San Martino di Genova.

Le patologie trasmesse da questi insetti «hanno avuto un brusco incremento in Europa a causa dei cambiamenti climatici: nel 2022, sono stati registrati 71 casi autoctoni di Dengue, di cui 65 in Francia e 6 in Spagna. Picco anche di casi di West Nile con 1.133 casi e 92 morti, di cui più di 700 casi in Italia», avverte l'esperto.



«Le zanzare non sono solo fastidiose - aggiunge poi Bassetti - ma come detto sono

vettori di malattie infettive e anche in Italia c'è questo problema, ne ne vediamo solo la punta dell'iceberg. La disinfestazione delle grandi città dovrebbe partire nel mese di marzo con la potatura delle piante, interventi sulle larve dove c'è ristagno di acqua e poi continuare sulle zanzare adulte nei mesi estivi».

Boom West Nile in Italia

«Il virus West Nile ha avuto una crescita nel 2022 in alcune zone del Paese tanto che l'Italia ha fatto registrare il numero di casi più alto in Europa - ricorda sempre Bassetti - Poi c'è lo spauracchio della chikungunya, proprio nella provincia di Ferrara che è stata colpita dall'alluvione». Ma cosa si deve fare per evitare il rischio di punture? «La prevenzione andrebbe fatta dai Comuni - rimarca l'infettivologo - il cittadino può essere attento nel vestirsi, magari coprendo le caviglie, usare repellenti e se ha un giardino o un

balcone evitare che l'acqua stagni».

Infezioni causate dal cambiamento climatico

Dopo le bombe d'acqua e le piogge monsoniche delle ultime settimane, l'estate è entrata a gamba tesa, con la prima vera ondata di caldo afoso dal Sahara che questa settimana porterà in settimana il termometro sopra i 40° in molte Regioni. È già allerta, dunque, per le ondate di calore e soprattutto per l'afa.

Fino a venerdì sono previste temperature molto alte e tanta umidità.

Un nuovo rapporto della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha confermato come la progressiva tropicalizzazione del clima abbia ricadute importanti per la salute umana, anche per le malattie trasmesse da zanzare, zecche e altri insetti. «Patologie che venivano considerate tropicali commenta il professor Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene all'Università Cattolica di Roma - con questo cambiamento del clima italiano, diventano un serio rischio. Per ora si tratta di casi sporadici, ma è concreta la possibilità che diventino endemici, anche alle nostre latitudini. Insomma, di casa».