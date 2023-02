Studio e ricerca negli USA in materie umanistiche: l’incontro FulFred Humanities

Il Programma Fulbright offre diverse opportunità di studio e ricerca presso le università statunitensi. FulFred, la rete che riunisce i boristi Fulbright dell’Università Federico II, ha organizzato un incontro sulle opportunità nelle materie umanistiche, che si terrà martedì 7 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle 17:30, nell’aula Cataloghi Lignei del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell'Università degli studi di Napoli Federico II, via Porta di Massa, 1.



L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Matteo Lorito, Rettore dell'Università Federico II ed uno dei fondatori del network dei Fulbrighters Fredericiani (FulFred Co-Founder), Andrea Mazzucchi, Direttore del dipartimento di Studi umanistici e Maura Striano, Assessora all’istruzione di Napoli e FulFred Co-Founder.



Federica Di Martino, educational adviser presso la sede napoletana della Commissione Fulbright Italia, fornirà una panoramica delle varie tipologie di borse offerte dal Programma Fulbright.





Seguiranno le FulFred Stories, ossia le esperienze di alcuni Fulbrighters Fredericiani: Cat Del Buono, US Fulbrighter in visita presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II (a.a. 2021/22); Flavia Cavaliere, professoressa di lingua e traduzione inglese e Fulbright Distinguished Scholar presso la University of Pittsburgh (a.a. 2021/22); Francesco Cotticelli, professore di discipline dello spettacolo e Fulbright Distinguished Lecturer presso la University of Notre Dame (a.a. 2016/17); Pasquale Palmieri, professore di storia moderna e Fulbright Scholar presso la California State University, Long Beach (a.a. 2014/15); Simona Frasca, ricercatrice di etnomusicologia e Fulbright Research Scholar presso la CUNY (a.a. 2002/03).





: «L'esperienza di borsista Fulbright è stata per me estremamente formativa perché mi ha consentito di costruire un ponte culturale e di ricerca con gli Stati Uniti da cui sono scaturiti molti progetti e moltissime opportunità per me, per colleghi statunitensi che sono venuti a Napoli, per il mio gruppo di lavoro. L'obiettivo del progetto Fulbright è quello di costruire una comunità di pratiche transnazionale basata sulla comprensione profonda delle diversità culturali che in questo modo diventano una ricchezza».

Il prof Andrea Mazzucchi ha dichiarato: «Le prospettive dell’innovazione accademica passano attraverso l’internazionalizzazione e la contaminazione tra prospettive e paradigmi epistemologici variegati. La dimensione prismatica della ricerca umanistica si è sempre avvantaggiata della trasversalità e del confronto tra studiosi e ricercatori di aree culturali differenti. L’incontro che si terrà il 7 marzo presso il Dipartimento di Studi Umanistici consentirà di verificare, attraverso il racconto di docenti federiciani, che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di borsisti Fulbright, quanto preziose possano essere queste opportunità di dialogo».

L’incontro sarà moderato da Amedeo Arena, uno dei fondatori della rete FulFred, che ha dichiarato: «Con questo incontro, dedicato alle materie umanistiche, la rete FulFred inaugura il proprio terzo anno di attività. Dopo l’incontro iniziale, presieduto dal nostro Rettore Matteo Lorito, anch’egli borsista Fulbright, tenutosi nell’ottobre 2021, abbiamo organizzato un incontro settoriale, dedicato alle opportunità di studio e ricerca in materie giuridiche, e poi ancora un incontro interdisciplinare a livello d’Ateneo, tenutosi lo scorso novembre. L’ampia partecipazione a tali incontri dimostra che c’è un grande interesse per le opportunità di scambio culturale tra Napoli e gli Stati Uniti. L’obiettivo della rete FulFred è favorire la conoscenza di tali opportunità da parte della comunità federiciana».