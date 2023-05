30 anni di mercato unico europeo: un incontro di studi all'Università Federico II di Napoli

L'Università Federico II di Napoli celebra i 30 anni del mercato unico europeo (1993-2023) con una giornata di studi dedicata ai profili comunitari e fiscali di tale esperienza di integrazione economica e non solo. L'evento si svolgerà l’8 maggio e nasce dalla collaborazione tra le Cattedre di Diritto dell'Unione Europea, le Cattedre di Diritto Finanziario e Tributario, il Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Economia, il Corso di Perfezionamento in Diritto dell'Unione Europea "La tutela dei diritti" ed il Progetto REIPANA "Rediscovering European Integration through the PAN Approach”.

La giornata di studi, che ha ricevuto il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si articolerà in due sessioni. La sessione del mattino si terrà a partire dalle ore 9:00 presso l’Aula 28 dell'Edificio Pecoraro Albani, in Via Porta di Massa 32. Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Sandro Staiano, terrà i saluti istituzionali, mentre Roberto Mastroianni, Giudice presso il Tribunale dell’Unione Europea e Professore di diritto dell’Unione Europea presso l'Università Federico II, introdurrà e modererà la sessione, che vedrà la partecipazione di numerosi esperti di diritto dell'Unione europea e di diritto tributario.

La locandina dell'evento

William Valasidis, Giudice presso il Tribunale dell’Unione Europea, darà avvio alla sessione con il keynote speech intitolato “A new role for the General Court in the Internal Market”. Quindi, sei relatori approfondiranno aspetti comunitari e fiscali del mercato unico. Fabio Ferraro, Professore di Diritto dell’Unione Europea presso l'Università Federico II, discuterà dei recenti sviluppi in tema di mercato interno e armonizzazione; Amedeo Arena, Professore di Diritto dell’Unione Europea presso l'Università Federico II, parlerà del completamento del mercato interno e delle sue aporie, concentrandosi sulle cosiddette situazioni puramente interne. Fabrizio Amatucci, Professore di Diritto Tributario presso l'Università Federico II, esaminerà la libertà di circolazione, il ravvicinamento delle legislazioni fiscali e il funzionamento del mercato interno. Pasquale Pistone, Professore di Diritto Tributario presso l'Università di Salerno e Academic Chairman dell'IBFD di Amsterdam, si concentrerà sugli aspetti tributari della libera circolazione delle persone nel mercato interno. Salvatore D'Acunto, Capo dell’Unità “Servizi di interesse economico generale, diritti dei passeggeri e infrazioni” della Commissione Europea, si soffermerà sulla libera circolazione dei servizi, con un focus sulla direttiva Bolkestein. Enrico Traversa, già Direttore dell'Equipe "Giustizia e affari interni" presso il Servizio giuridico della Commissione europea e attualmente docente presso l'Università di Bologna, tratterà la libera circolazione dei capitali, analizzando in particolare la vicenda dell'imposta sui trasferimenti di fondi verso paesi extracomunitari.

Si aprirà quindi il dibattito, al quale parteciperanno diversi docenti di diritto dell’Unione Europea e diritto tributario dell’Università Federico II: Roberta Alfano, Gabriella De Maio, Chiara Fontana, Adriano Maffeo, Claudia Massa, Flavia Rolando e Loredana Strianese. Seguiranno gli interventi programmati di Andrea Circolo, Ricercatore di Diritto dell’Unione Europea presso l'Università Federico II, che affronterà la vicenda italiana delle concessioni demaniali marittime, e di Mariagiulia Trapanese, Dottoressa di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università Federico II, che parlerà del Carbon Border Adjustment Mechanism. La sessione del mattino sarà conclusa da Antonio Tizzano, Presidente dell’Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione Europea nonché ex Vicepresidente della Corte di Giustizia europea.

La sessione pomeridiana avrà inizio alle ore 15:00 in Aula Leone, presso la Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II al c.so Umberto I 40, e prevederà un focus tematico del Progetto REIPANA "Rediscovering European Integration through the PAN Approach”. Tale progetto, di durata triennale, rientra nel Bando per il Finanziamento della Ricerca di Ateneo 2022 dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed è realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo. Scopo del progetto, coordinato dal prof. Amedeo Arena, è lo studio del processo di integrazione europea attraverso la rilettura delle principali sentenze della Corte di giustizia alla luce del contesto storico di riferimento. Il focus tematico dell’8 maggio, in particolare, sarà affidato al Giudice William Valasidis, che si soffermerà sulle origini della sentenza Bosman del 1995 ed analizzerà le implicazioni di tale pronuncia nel mondo del calcio.

L’iniziativa è rivolta non solo agli studenti ed agli studiosi dell’Università Federico II, ma a chiunque desideri approfondire il tema del mercato unico e le sue implicazioni di diritto comunitario e tributario.