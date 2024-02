Napoli, nasce il canale WhatsApp de L’Orientale

L'Università degli studi di Napoli L'Orientale lancia, tra i primi Atenei italiani, il suo nuovo canale di comunicazione su WhatsApp dove saranno pubblicate iniziative aperte a tutti, non solo agli studenti, e ogni importante novità sulle attività accademiche.

Per iscriversi al Canale WhatsApp de L’Orientale basta cliccare su questo link https://whatsapp.com/channel/0029VaKQsf48V0trFv47YZ38

Gli iscritti possono reagire agli aggiornamenti utilizzando le classiche reazioni/emoji.

Il numero di telefono degli iscritti non è visibile al proprietario del canale, garantendo anonimato e privacy.

«Dopo l’app My UniOr, la nostra applicazione che permette a ogni studente di gestire in maniera più veloce e intuitiva la propria carriera universitaria, dalla prenotazione degli esami ai pagamenti, il canale whatsapp è un ulteriore passo in avanti verso una modernizzazione dei canali di comunicazione dell’Ateneo. L’Orientale è tra i primi a investire su una applicazione gratuita che permette di segnalare eventi e incontri con facilità e senza invadenza» dice il Rettore de L’Orientale Roberto Tottoli.