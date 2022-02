Scuola, regole nuove da lunedì: cosa accade per i vaccinati attualmente in Dad? La guida

Da lunedì 7 febbraio partono le nuove regole anti-Covid nella scuola . La novità più rilevante stabilisce che gli alunni vaccinati non andranno più in Dad, cioè potranno continuare a seguire le lezioni in presenza anche con un certo numero di casi di positività nella loro classe.

Non tutto però è chiaro. I vaccinati in questo momento in dad, il 7 febbraio dovranno presentarsi in aula? Per loro le nuove regole sono retroattive? In attesa di...

