Sustainable Food Systems: nuova laurea magistrale ad Agraria con madrina d’eccezione Licia Colò

Formerà i manager della sostenibilità dell'industria agroalimentare il nuovo corso di Laurea Magistrale internazionale in Sustainable Food Systems del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Primo in Italia nella classe delle Scienze e Tecnologie Alimentari, il corso verrà presentato venerdì 14 luglio alle 10 nell’Aula Cinese del Dipartimento di Agraria, nella prestigiosa sede della Reggia di Portici. Madrina d’eccezione sarà Licia Colò, da sempre sensibile a tematiche di sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Aprirà l’incontro il Rettore dell’Ateneo Federico II, Matteo Lorito. Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria, illustrerà il percorso formativo, evidenziandone il carattere innovativo nelle finalità, nella struttura e nell’organizzazione didattica. Affronteranno temi della sostenibilità, in relazione al nuovo corso di laurea, esperti del settore quali il professore Teodoro Miano, Segretario Generale del CIHEAM - Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, Stefano Pascucci, Professor in Sustainability and Circular Economy - University of Exeter, Licia Colò, conduttrice televisiva e divulgatrice scientifica, Sara Roversi, Presidente Future Food Institute, e Nicola Lamberti, divulgatore ambientale.

Sustainable Food Systems è un percorso all’avanguardia, in partnership con Enti e aziende nazionali e internazionali, che preparerà gli studenti ad affrontare le sfide attuali e future nell'ambito della produzione, distribuzione e consumo sostenibile di alimenti, formando una figura professionale di cui le imprese hanno grande necessità e che attualmente manca. I nuovi manager della sostenibilità dell'industria alimentare avranno il compito di occuparsi di un tema fondamentale per il futuro del pianeta.