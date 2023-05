TecnicaMente, in gara gli studenti dell'Istituto Tecnico Ferraris di Scampia

Domani 18 maggio si svolgerà all’Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Scampia la decima edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende che ha coinvolto negli anni oltre 500 scuole su tutto il territorio italiano.

Venti ragazzi dell’Istituto napoletano si sfideranno nella presentazione di progetti proposti loro dalle imprese del territorio. I progetti consistono nella risoluzione di uno specifico problema legato all’ambito produttivo. Gli studenti durante l’elaborazione del progetto hanno avuto la possibilità di vistare le imprese, in particolare le linee di produzione, godere del mentoring di responsabili tecnici dell’azienda che ha fornito loro anche il materiale necessario per l’elaborazione del progetto, con vincoli di budget e di tempistiche.

Durante l’evento finale, gli studenti espongono il proprio elaborato ad una giuria di aziende selezionate da Adecco e i migliori vengono premiati con percorsi di coaching e tutti gli strumenti utili perché i ragazzi, terminate le superiori, possano essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro, esprimendo al meglio il proprio talento.

Quest’anno sono 6 le aziende coinvolte e in particolare Elevateur Srl, Marelli Europe, Tech Tron, Techno srl, SEDA Spa e MAGroup.

TecnicaMente permette una conoscenza e un’interazione diretta tra scuole, aziende e studenti, fornendo così un’esperienza molto concreta per i ragazzi e offre alle aziende la possibilità di conoscere meglio i talenti per un eventuale inserimento in organico. Le aziende partecipanti, infatti, rappresentano realtà desiderose di investire sui giovani talenti con proposte di valore e programmi di affiancamento.

I migliori progetti a livello nazionale si sfideranno, infine, in una tappa conclusiva che si svolgerà presso PHYD, digital venture di The Adecco Group che combina una piattaforma digitale basata sul Cloud Computing e l’Intelligenza Artificiale di Microsoft, con un hub in Via Tortona 31 a Milano.