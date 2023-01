Funerali Ratzinger, l'omelia di Papa Francesco: «Affidare il nostro fratello alle mani del Padre»

Funerali Ratzinger. Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo. È tutto pronto in Vaticano per i funerali di Benedetto XVI, ai quali, oggi, si attende un afflusso di circa 100 mila persone, ben oltre quanto previsto nei giorni scorsi. Le strade che portano alla Basilica sono ormai inaccessibili al traffico e gli agenti delle forze dell'ordine presidiano i vari accessi alla cosiddetta 'zona rossa'. Si tratta di un'area di rispetto che grossomodo si estende da via della Conciliazione a piazza Risorgimento.

Funerali Ratzinger, la zona rossa a San Pietro

Qui sarà anche vietata la vendita e il trasporto di contenitori e bottiglie in vetro fino alle 14 di oggi, cioè circa tre ore dopo la fine delle esequie che si terranno sul sagrato della Basilica di San Pietro. Il dispositivo messo in campo dalla Prefettura, confermato nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza di ieri, prevede un rafforzamento delle misure di sicurezza, con l'impiego di oltre mille agenti che vigileranno sulla folla e presidieranno i diversi varchi disposti attorno alla 'zona rossa' con 'rapi-scan' e metal detector. Disposta anche la presenza di elicotteri, tiratori scelti, reparti speciali interforze tra cui quelli dell'antiterrorismo, vigili del fuoco, 118 e polizia locale. L'accesso dei fedeli sarà consentito da entrambi i lati di piazza San Pietro, mentre per il deflusso sarà utilizzata la corsia di uscita della Basilica. Impiegati anche 500 volontari della Protezione Civile che da giorni sono a disposizione dei pellegrini per dare informazioni su code e attese per rendere omaggio al papa Emerito. Per oggi, inoltre, saranno potenziati anche i mezzi pubblici con due aree di scambio, una ad Anagnina e una a Laurentina in modo da consentire ai pellegrini di raggiungere San Pietro con più facilità. «Siamo pronti per questo grande evento devozionale: sotto la regia tecnica del questore tutte le forze dell'ordine ed il sistema collaudato di Protezione civile, domani garantirà sicurezza ed accoglienza per una partecipazione serena nel rispetto del raccoglimento che caratterizzerà la cerimonia funebre», sono le rassicurazioni del dirigente della Polizia presso il Vaticano, Luigi Carnevale.