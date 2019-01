Grecia, vescovo ortodosso condannato per avere incitato odio verso i gay

Martedì 29 Gennaio 2019, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 16:49

Atene - Un odiatore seriale. Un vescovo ortodosso è stato condannato da un tribunale greco per avere istigato l'odio verso i gay. Li aveva definiti «feccia della società» e aveva invitato i cristiani a mobilitarsi per sputare contro gli omosessuali e a carbonizzarli.Il sacerdote settantunenne che era stato accusato di istigazione pubblica alla violenza e abuso di doveri ecclesiastici, inizialmente era stato dichiarato non colpevole ma i pubblici ministeri hanno impugnato il verdetto originale davanti al tribunale che ha rinviato la condanna a sette mesi di prigione, con tre mesi di sospensione.Il vescovo in passato aveva fatto parlare di sè per essere apparso pubblicamente accanto ai leader del partito neonazista greco Golden Dawn.