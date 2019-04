Il Papa bacia i piedi ai leader del Sud Sudan e sui social si scatena la protesta

Giovedì 11 Aprile 2019, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 22:01

Città del Vaticano - Il Papa rompe il protocollo, si china fino a terra per baciare i piedi dei leader del Sud Sudan che sono arrivati nei giorni scorsi a Santa Marta per un ritiro spirituale e per parlare di pace. Un gesto, quello del Papa, che arriva a spiazzzare i presenti, tanto è spontaneo e insolito. Un modo per chiedere loro di prestare ascolto al grido della gente che in quella regione è schiacciata da un destino segnato da carestie, guerre, violenze. Servono gesti forti. Francesco chiede «con sentimenti più profondi» la pace per il piccolo Paese africano. Nel calore della sua Casa, che ha offerto per il ritiro spirituale di due giorni, il Papa non nasconde le future difficoltà ma insiste nella richiesta.Lo fa come «fratello», dice, lasciando parlare il suo cuore, chiedendo ai leader di raccogliere la sfida per diventare «da semplici cittadini, padri della Nazione». L'immagine del Papa chino davanti a Salva Kir fa subito il giro del mondo e viene però bersagliata da critiche negative sui social perchè si è inchinato a baciare un presidente africano, mentre al santuario di Loreto, la scorsa settimana, ha negato la mano a quei fedeli che si inchinavano per rendergli omaggio. Qualche giorno dopo il Papa aveva spiegato di averlo fatto per evitare che le persone possano essere contaminate da bacilli per via della saliva.