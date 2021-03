Papa Francesco, il francobollo della discordia emesso dal Kurdistan fa infuriare l'Iran e la Turchia

Non sono trascorsi che pochi giorni dalla visita del Papa in Iraq che le tensioni hanno ricominciato ad affiorare. E' bastato un francobollo sul quale appare il volto di Francesco e dietro l'area di influenza dei curdi. Turchia e Iran hanno di fatto protestato per il francobollo celebrativo della visita di Francesco in Iraq, emesso dal governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno (Krg), in cui il profilo appare una mappa del "Grande Kurdistan" comprendendo le province curde iraniane, turche e siriane.

Papa Francesco: «Chi vende le armi ai terroristi dell'Isis? Qualcuno mi dia una risposta»

La battaglia della badessa di Bingen, parità per le donne nella Chiesa, ruoli decisionali insignificanti

Il comunicato ufficiale

In un comunicato ufficiale, la diplomazia di Ankara ha invitato le autorita' del Krg a «correggere immediatamente il grave errore». «Alcuni presuntuosi leader del Krg hanno osato sfruttare la visita (del Papa) per rivelare le loro aspirazioni irrealistiche contro l'integrita' territoriale dei Paesi confinanti con l'Iraq» si legge.

«Le autorita' del Krg farebbero meglio a ricordare i deludenti risultati di ambizioni cosi' illusorie. Ci aspettiamo un comunicato urgente e chiaro da parte delle autorita' del Krg che rettifichi immediatamente questo grave errore».

Nello stesso tempo anche l'Iran, tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Saeed Khatibzadeh, ha espresso scetticismo chiedendo il ritiro dell'emissione dei francobolli: un atto "ostile".

Il governo di Erbil ha gettato acqua sul fuoco e dichiarato in una conferenza stampa che il francobollo commemorativo non «e' stato approvato» precisando che sarebbe una semplice proposta. «Vari artisti hanno presentato le loro proposte per questi francobolli al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ma al momento il governo regionale non li ha approvati»

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA