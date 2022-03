Papa Francesco, domenica a San Pietro distribuite le copie del libro che ricorda la Statio Orbis del 2020

Domenica prossima in piazza San Pietro saranno distribuite 10mila copie del libro che ricorda la Statio Orbis del 27 marzo 2020. Il libro raccoglie le foto, la meditazione di Papa Francesco di quella sera e il Magistero successivo. (Cfr. https://f.e.va/statioorbis/it/index.html) . Sui maxi schermi sarà proiettato un video commissionato dal Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale e dalla Comissione COVID che collegandosi a quello straordinario momento di preghiera promuove un impegno comune nel sociale (cibo, lavoro, casa e pace per tutti).

Altri video sono stati realizzati dalla rete mondiale di preghiera del Papa/ Apostolato della Preghiera, Rete Juan Diego, Celam-CEAMA, iMission/RIIAL, Achidiocesi di Detroit, la rete “Amici di Papa Francesco”. Poste Vaticane ha creato un francobollo e annullo celebrativo. Lo spirito di queste iniziative è quello di legare la Statio Orbis e l’appello di Papa Francesco a non avere paura, e rafforzare la fede nel Signore, a tutte le sofferenze che la umanità sta attraversando in questo cambio di epoca, a partire dalla guerra in Ucraina.