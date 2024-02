Lino Banfi, mistero a Sanremo 2024: non ride mai durante la finale. «Ero in prima fila, ma non ho visto niente...»

Sanremo 2024, la serata finale con Amadeus e Fiorello è stata un successo di pubblico in televisione. Ma al teatro Ariston qualcuno sembrava non essersi affatto divertito. Questo qualcuno è Lino Banfi. L’attore, da tanti conosciuto come Nonno Libero, durante la finalissima di sabato scorso era seduto in prima fila accanto ad Alberto Matano e Mara Venier. Hanno però fatto il giro dei social le foto e i video della sua espressione serissima per tutta la durata della serata: nemmeno un sorriso, neanche quando sul palco si alternavano Amadeus e Fiorello con le consuete gag strappa applausi. Davvero insolito per lui, stimato attore comico.

A svelare il mistero su cosa sia realmente successo e sulla sua insolita serietà, è stato lo stesso Lino Banfi ospite da Mara Venier durante la puntata speciale di Domenica In dedicata proprio a Sanremo. Il posto in prima fila è invidiato da tutti, ma forse non è così top come si può pensare. Infatti Banfi ha rivelato a zia Mara con una buona dose di ironia: «Io ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti. Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro.

Quindi Lino Banfi non sarebbe affatto divertito durante la finalissima di Sanremo 2024, perché non ha visto praticamente nulla del Festival.

Non contento, Lino Banfi ha anche lanciato una frecciata ai cantanti in gara. «Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente», ha detto sempre a Domenica In.