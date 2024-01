Lino Banfi torna Nonno Libero e fa una sorpresa a suo nipote in America: «Mangi abbastanza? Sei magro magro»

Lino Banfi è tornato ad essere il nonno d'Italia. Il personaggio di nonno Libero è impresso nella memoria dei teelspettatori di Un medico in famiglia. L'attore ha cresciuto intere generazioni di nipoti in tutto il Paese che guardavano appassionati la serie su Rai1. Lino Banfi, dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle dove ha sentito l'affetto di tutti i suoi fan, grandi e piccoli, è tornato a sorridere al piccolo schermo e non solo. Lino Banfi, infatti, è volato a Las Vegas per fare una sorpresa al nipote che si trova in America per frequentare il college e la reazione, rirpesa dal suo coinquilino, è diventata virale in pochissime ore, segnando oltre 3,5 milioni di visualizzazioni.

Chi l'ha visto nei panni di nonno Libero lo sa, lui farebbe di tutto per far felici i suo nipoti, anche quando vuol dire prendere un aereo e attraversare l'Oceano per raggiungere Las Vegas. La sorpresa è stata organizzata dal coinquilino del nipote e condivisa su TikTok. Il nipote in questione è Fabio Farati, un famoso creator con oltre 14 milioni di follower sulla piattaforma cinese, mentre il coinquilino è Ben, anche lui un noto creator.

Lino si trova dietro la porta mentre è in attesa dell'arrivo del nipote e, una volta arrivato lo sorprende da dietro, già visibilemnte commosso.

Fabio è incredulo e lo abbraccia, non capendo nulla, ma felice di vedere il nonno davanti a lui. La prima domanda che "nonno Libero" pone al nipote è degna di un nonno italiano, con tanto di gesto con la mano: «Ma mangi? Sei magro magro!»

I due si sono scambiati tante risate e tanti abbracci, e qualche lacrima di commozione per un momento magico.

In molti si sono chiesti se Fabio Farati fosse davvero il nipote di Lino Banfi. Secondo i più informati, l'attore di “Un medico in famiglia” ha solo due nipoti, Pietro e Virginia, figli della primogenita. Secondo alcuni utenti, infatti si tratta di uno dei tanti nipoti acquisiti di nonno Libero, ragazzi che sono cresciuti con la figura di un nonno televisivo che li aiutasse ad affrontare le piccole e grandi difficoltà della vita, mentre per altri si tratterebbe di un nipote non rivelato.