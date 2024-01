Fedez, la minaccia a Vittoria: «Ti porto via i giochi di Elsa e metto le foto di Lino Banfi al loro posto». La risposta epica di "nonno Libero"

Vittoria Lucia Ferragni pensa di averle vinte tutte e molto probabilmente è così per la maggior parte delle volte, ma Fedez questa non gliel'ha lasciata passare liscia. Il rapper stava giocando con il figlio maggiore Leone a Pokemon, con le carte del gioco, quando la piccola di casa ha fatto irruzione mettendo tutto sottosopra. La sua risata e la sua solarità non sembrano aver conquistato Fedez che, con tono molto poco minaccioso, le ha ribadito che le toglierà tutti i giochi di Elsa, la principessa di Frozen e grande ossessione della piccola, ma non solo. Via la copertina di Elsa, le figurine di Elsa, le bambole in varie versioni e varie altezze di Elsa. Un incubo per la piccola Vitto che ancora non sa cosa la aspetta al suo posto: Lino Banfi.

Tono più o meno fermo, ironico, ma Vitto non l'ha ben capito: «Ti tolgo tutti i giochi di Elsa di Frozen e ti metto le foto di Lino Banfi».

La piccola non sembra aver chiaro chi sia Lino Banfi, ma le basta sapere che non ha la treccia bionda e lunga, che non può ghiacciare tutto con il gesto di una mano e, soprattutto, non indossa un abito celeste pieno di brillantini, per capire che non le piacerà il sostituto. Non importa che lui sia "nonno Libero", il nonno di tutti i bambini in Italia perché lui non è Elsa e questo la fa piangere.

Fedez scoppia a ridere e abbraccia la piccola che, con gli occhi pieni di lacrime gli chiede di non toglierle Elsa.

Fedez aveva condiviso lo sketch sulle sue storie Instagram e i fan di Lino Banfi hanno inviato i video all'attore di "Un medico in famiglia" che ha risposto al rapper e alla piccola Vittoria con un video: «Ciao Fedez e ciao Chiara, avete fatto bene con Vittoria, così si deve fare! Via Elsa, e benvenuti ai miei poster dei miei film e anche la mia bambola, guarda che bella».