Lino Banfi, lacrime per la moglie morta: «Lucia, buon anniversario». Le nozze 62 anni fa

Lino Banfi, il ricordo commosso su Facebook per la moglie Lucia. Un commosso post di Lino Banfi oggi ha ricordato l’anniversario di matrimonio con la moglie Lucia che è venuta a mancare a febbraio dello scorso anno. Oggi, 1 marzo, sarebbero stati 62 anni di nozze e Lino Banfi ha voluto ricordare una data per lui molto importante. Tanti i commenti di affetto e amore all’attore sui social: Lino Banfi ha toccato veramente il cuore di tutti quello che lo amano e lo seguono.

Lino Banfi, cosa ha scritto su Facebook

Ecco cosa ha scritto Lino Banfi su Facebook ricordando la moglie Lucia e il giorno in cui si sono sposati: «Correva l’anno 1962, e come correva… Era il primo marzo di 62 anni fa.

La moglie di Lino Banfi è morta il 22 febbraio del 2023

La triste notizia è stata annunciata alle prime ore di questa mattina, 22 febbraio, dalla figlia Rosanna Banfi. Con un post sui social l'attrice ha condiviso una foto del passato, in bianco e nero, che ritrae la mamma in giovane età durante una giornata d'estate mentre mangia, con lo sguardo felice e sereno, un cono gelato. «Buon viaggio», ha scritto la figlia condividendo tutto il suo dolore. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto da parte dei follower che ricordano la Lucia Zagaria col sorriso.

Lino Banfi a un anno dalla morte della moglie Lucia

Nel giorno dell'anniversario della morte della moglie, Lino Banfi sempre su Facebook aveva scritto un altro messaggio commovente: «Luci’! Quando ti stavo parlando stamattina e ti stavo dicendo:”ma come, è già passato un anno?” La finestra dello studio era aperta e quel rumore assordante dell’ambulanza che si avvicinava mi ha fatto automaticamente aumentare il volume della voce, come fanno tutti i mezzi sordi come me! Tu giustamente mi hai detto: “Oh ! Che ti urli ? Sto qua…vicino a te …dammi la mano !! “