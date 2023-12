Papa Francesco: «Ho preparato la mia tomba a Santa Maria Maggiore. Dimissioni? Deciderà il Signore»

«Ho preparato già la mia tomba a Santa Maria Maggiore». Così Papa Francesco in un'intervista esclusiva all'emittente messicana N+. La scelta del pontefice dettata dalla «grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani». A riportare le parole di Bergoglio è stata su X la giornalista Valentina Alazraki, che ha realizzato l'intervista. ​Francesco ha detto che sta «semplificando il rito dei funerali papali» e che non ha pensato alle sue dimissioni nonostante i problemi di salute.

Le dimissioni

In merito alla rinuncia al pontificato di Benedetto XVI, il Santo Padre ha commentato - sempre secondo il resoconto della Alazraki - che Ratzinger «era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta». «L'esempio di Benedetto mi fa bene, però io chiedo al Signore di poter dire basta in ogni momento ma solo quando Lui vuole», ha spiegato Francesco - racconta la corrispondente messicana in Vaticano - aggiungendo di aver avuto con Ratzinger «un rapporto molto stretto»

I funerali

SecondoAlazraki, il pontefice ha spiegato che «quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi» e «per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici». «Lancerò il nuovo rituale», ha detto «con umorismo» papa Francesco, scrive ancora la corrispondente messicana in Vaticano.