Via Crucis con Papa Francesco, la diretta: ​la processione partirà alle ore 21,15

Via Crucis, la diretta. Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 marzo Venerdì Santo, al termine del quale impartirà la Benedizione Apostolica. La processione partirà alle ore 21:15 come di consueto all’interno del Colosseo e terminerà al Tempio di Venere al Palatino.