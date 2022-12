A Positano 100 bambini a lezione di cucina e educazione alimentare

Circa cento bambini a lezione di cucina. Accade a Positano dove il comune, nell'ambito degli eventi natalizi dedicati ai più piccoli, ha organizzato degli esclusivi cooking class a cui partecipano bambini e ragazzi provenienti anche dai comuni limitrofi.

«Considerata l'affluenza e la partecipazione abbiamo deciso di prorogare l'iniziativa anche durante tutto il mese di gennaio» rivela il sindaco di Positano Giuseppe Guida.

Divisi in due gruppi contraddistinti dai colori blu e rosso, e tutti dotati di cappello da chef e grembiule, i provetti cuochi si sono cimentanti, nei primi due incontri, nella realizzazione di ricette della tradizione sotto la guida dello chef Antonio Satriano Casola, originario di Positano e oggi personal chef in Costa d'Amalfi dopo aver maturato esperienze lavorative lavorato in Inghilterra, Germania, Svizzera.

«L'intento principale resta quello di spiegare ai bambini la stagionalità dei prodotti - spiega lo chef - e non solo insegnare a cucinare. Nei precedenti incontri abbiamo realizzato gnocch, polpette di manzo, strufoli e zeppole visto che siamo sotto natale. Prossimamente faremo delle polpette di pesce locale e dei pan kake salati. L'intento è aiutare i bambini a sapere e capire cosa mangiare».

I corsi completamente gratuiti e della durata di cinque ore, organizzati presso il ristorante Ohimà, riprenderanno domani con l'ultimo appuntamento del 2022. L'appuntamento è per gennaio quando per l'intero mese i circa cento bambini residenti a Positano ma provenienti anche da Praiano, Sorrento, Piano e Furore, ritorneranno a lezione di cucina e di benessere alimentare