Ad Aprile nel Cilento è di nuovo Carnevale. Maschere e sfilate a Camerota e Palinuro

Giovedì 8 Marzo 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 15:56

Sabato 14 e Domenica 15 Aprile, rispettivamente a Palinuro e Marina di Camerota, andrà in scena la nuova edizione della fortunata kermesse carnevalesca di primavera.Nella prima giornata ci sarà, ovviamente, la prima sfilata per le vie del paese dei carri allegorici in gara con una successiva breve presentazione dei temi in piazza Virgilio. A fare da contorno alla giornata di festa ci sarà l’animazione per i più piccoli e spettacoli di intrattenimento in piazza.Il giorno dopo a Marina di Camerota andrà in scena la finalissima. Sfilata finale per le vie del paese, dunque, e successivamente gli spettacoli di tutti i carri sul porto con la successiva premiazione dei vincitori.5 i carri allegorici in gara quest’anno: Palinuro-San Severino con “The Magic Circus”, Lentiscosa con “La Maschera Veneziana e il suo Mistero”, Sapri con “I Flintstones”, Scario con “Far West’ e Marina di Camerota con “Follie di Favole Marinare”.Oltre ai 5 carri in corcorso ci sono poi le partecipazioni fuori gara di Stio Cilento e di Camerota e, ovviamente, la rinnovata presenza della delegazione del Carnevale di Agropoli, con il quale il Carnevale del Cilento ha stretto un proficuo gemellaggio oramai da qualche anno.“La sfida della posticipazione delle date l’abbiamo già vinta, ed è anche per questo che anche questa edizione si terrà in primavera, con il sole e le temperature miti che favoriranno lo spettacolo offerto dai carri e dai figuranti in costume” commentato gli organizzatori delle associazioni Eso es Palinuro e Marina 3000, che concludono “il Carnevale del Cilento è un evento, siamo felici che stia crescendo e che ogni anno, nuove realtà, si uniscano a noi”.