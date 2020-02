Valle delle Ferriere, perse le tracce di una coppia di giovani escursionisti del Napoletano

Coppia dispersa in Costiera amalfitana da domenica. Stamattina sono riprese le ricerche. Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) fa sapere: «Dal tardo pomeriggio di domenica stiamo cercando una coppia di trentenni di Afragola (Napoli) che aveva intenzione di percorrere un sentiero, in costiera Amalfitana, che da Agerola porta nella Valle delle Ferriere. Verso le ore 17 vedendosi in difficoltà ha allertato la centrale operativa del 1515 che ha inoltrato l’allarme al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e alla associazione di Amalfi ‘Millennium’. Immediatamente sono state inviate sul posto tecnici per la ricerca. Per tutta la notte quattro squadre di ricerca e soccorso hanno perlustrato tutta l’area tra le località Ficanoce, Lama deli Gatti e Imbarrata purtroppo senza avere nessun riscontro dei due dispersi. Dall’alba di questa mattina ulteriori forze si sono aggiunte ed è stato predisposto un centro di comando ad Agerola. © RIPRODUZIONE RISERVATA