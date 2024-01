Aggredisce l'ex compagna e viene arrestato

Pregiudicato arrestato a Bellizzi dopo aver aggredito l'ex compagna. Il malvivente era già agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna e nonostante ciò si è recato a casa delle donna e l'ha picchiata.

La signora è stata soccorsa ed è stata condotta in ospedale dove le sono state medicate le ferite ed è stata giudicata guaribile in quindici giorni. Il pregiudicato dopo l'arresto è stato condotto in carcere.